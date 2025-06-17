Разработчик ЗРК сообщил о своем решении добавить в них искусственный интеллект.

К немецким зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T SLM и их радиолокационным станциям (РЛС) добавят программное обеспечение с искусственным интеллектом, чтобы эти системы противовоздушной обороны (ПВО) могли перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Это решение разработчика комплексов Diehl Defence и поставщика РЛС к ним Hensoldt прокомментировали аналитики Defense Express.

Как отметили эксперты, интеграция искусственного интеллекта связана с тем, "что современные воздушные атаки демонстрируют значительную сложность и разнообразие средств", и баллистические ракеты "создали новые трудности для противовоздушной обороны".

Но, отмечается, даже если немцы "научат" IRIS-T работать против баллистических и гиперзвуковых целей, могут остаться другие связанные с этим трудности, а именно - автоматизация сворачивания и развертывания комплекса ради постоянной смены позиции.

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"Мы работаем над полностью автоматизированными процессами и по крайней мере частично автономными транспортными средствами, чтобы иметь возможность менять позиции как можно быстрее, несмотря на небольшие по численности расчеты", - цитируют эксперты разработчика ЗРК.

Первыми же шагами на пути к этой цели должно быть привлечение искусственного интеллекта к обнаружению целей в РЛС TRML-4D, а также объединение в единую сеть данных из различных сенсоров и работа над "алгоритмами и методами моделирования осведомленности и планирования с поддержкой искусственного интеллекта".

Анализируя заявления разработчика, в Defense Express объяснили, что сначала будут проведены работы над способностью выявлять и определять саму угрозу, а когда эта задача будет выполнена, возьмутся за автоматизацию процесса выхода из-под удара баллистической или гиперзвуковой ракеты.

Эксперты отметили, что у зенитных ракетных комплексов такого класса фактически отсутствует возможность выхода из-под удара, потому что время на сворачивание и развертывание обычно составляет от 10 минут.

"В то же время сокращение этого времени должно быть действительно кардинальным, потому что баллистическая ракета летит на дальность 300 км примерно 5 минут. И от него необходимо вычесть время на обнаружение цели, расчет и уточнение ее траектории и само движение машин подальше от ее точки прицеливания. В случае с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой времени будет еще меньше", - подчеркнули аналитики.

Именно поэтому, по их мнению, автоматизация процесса выхода из-под удара, а также активное применение беспилотных или опционально пилотируемых машин в составе ЗРК действительно могут стать ответом на такую угрозу.

"Другое дело, что увеличение количества баллистических и гиперзвуковых ракет требует и расширения возможностей самого IRIS-T SLM, который пока не имеет возможности бороться с такими целями. Хотя и демонстрирует максимальную эффективность против аэродинамических целей", - добавили в Defense Express.

Проблема с ПВО в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, массовое производство Россией ударных беспилотников сеет страх в украинских городах. Все большее количество ударных БпЛА врага истощает противовоздушную оборону Украины, и это означает более высокую вероятность того, что они действительно попадут в цель. Между тем, как отмечает WSJ, хотя Украина по-прежнему получает оружие из помощи США, одобренной администрацией предыдущего президента Джо Байдена, новых поставок не поступает.

Недавно командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахилес" Юрий Федоренко сообщил, что Украина нашла способ сбивать модернизированные российские "шахеды". Теперь, по его словам, ВСУ имеют собственный дрон, который может сбивать вражеские БпЛА на любой высоте, и "сейчас важно масштабировать выпуск этих дронов и дополнительно обучить личный состав работать на тех самых дронах-перехватчиках".

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