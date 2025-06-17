По словам бывших пленных украинцев, корреспондент УНИАН весит не более 45 килограммов.

Корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, которого российские оккупанты незаконно удерживают уже более трех лет, жив и находится в исправительной колонии-7 в Пакино Владимирской области РФ. Об этом рассказал недавно освобожденный из российского плена украинский военный "Влад" из 36-й бригады морской пехоты журналистам организации "Репортеры без границ" (RSF).

В каком состоянии сейчас Дмитрий Хилюк

По словам военного, он в последний раз видел Хилюка в начале мая 2025 года. Он поделился, что незадолго до своего освобождения случайно встретил корреспондента УНИАН в коридоре тюрьмы. "Влад" заявил, что Хилюк, вероятно шел к врачу. Военный отметил, что на тот момент на нем не было видно никаких видимых признаков жестокого обращения или травм.

Согласно показаниям "Влада", он был взят в плен в октябре 2022 года и переведен в исправительную колонию-7. В это же место корреспондента УНИАН доставили в мае 2023 года. Он рассказал, что в августе того же года провел с корреспондентом УНИАН в одной камере один день.

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В организации добавили, что Хилюка содержали в камере номер 8, которая расположена в третьем блоке. По словам "Влада", этот блок является "самым строгим", так как в нем всех украинских заключенных регулярно избивают и лишают еды.

Кроме того, другой бывший украинский пленный рассказал журналистам, что Хилюк очень изменился внешне. По его словам, корреспондент УНИАН весил не более 45 килограммов. Эту информацию подтвердил и "Влад".

Условия содержания в колонии

Военный в разговоре с журналистами признался, что условия содержания несколько улучшились в конце 2024 года после визита в исправительную колонию-7 делегации во главе с уполномоченной России по правам человека Татьяной Москальковой. Тем не менее они снова ухудшились уже в 2025 году.

По словам "Влада", в исправительной колонии-7 в этом году ухудшились поставки продуктов питания, а доступ к медицинской помощи оставался очень ограниченным. Журналисты отметили, что в этом учреждении могут до сих пор содержать около 300 украинцев.

"После более чем трех лет испытаний в российских тюрьмах Дмитрий Хилюк продолжает страдать от жестокого обращения. Хотя обмен пленными между двумя странами в последние месяцы участился, непонятно, почему этот журналист, находящийся в состоянии хронического недоедания, до сих пор содержится под стражей. Мы призываем к его немедленному и безусловному освобождению, пока его ситуация еще больше не ухудшилась и не стало слишком поздно", - сказал руководитель отдела расследований организации "Репортеры без границ" Арно Фроже.

Похищение журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка - что известно

Напомним, что корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка вместе с его отцом похитили российские оккупанты в первые дни марта 2022 года во время оккупации части Киевской области. Позже отца журналиста отпустили, но Дмитрия вывезли в Россию, где удерживают до сих пор.

Известно, что корреспондента УНИАН удерживают в исправительной колонии-7 в Пакино, расположенной во Владимирской области.

По данным организации "Репортеры без границ" (RSF), Хилюк до сих пор удерживается во Владимирской области России. Мужчина, который провел год в той же камере, что и Хилюк, рассказал журналистам, что корреспондент УНИАН выглядел не так, как на фото до похищения. По его словам, Хилюк весит не более 45 килограммов.

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