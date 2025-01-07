Среди причин, по которым могут заблокировать карту, также операции, которые могут указывать на легализацию незаконных доходов.

Украинцам могут начать блокировать банковские карты за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах.

Об этом пишет издание "Економічні новини" со ссылкой на рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине и требование отслеживать операции клиентов и блокировать подозрительные транзакции банками. Так, Нацбанк требует отслеживать потенциально рисковые операции согласно своим рекомендациям.

Среди причин, по которым могут заблокировать карту:

частое снятие наличных, особенно в крупных суммах,

частые кредиты наличными, которые клиент оперативно погашает,

доходы не соответствуют финансовому состоянию клиента или значительно превышают средний уровень в регионе,

операции могут указывать на легализацию незаконных доходов (неожиданные крупные переводы средств),

перевод средств из-за границы, которые человек сразу получает наличными,

предоставление доступа к счету третьим лицам, что может говорить о нелегальном использовании счета,

крупные операции с наличными, что превышает обычную активность клиента.

Издание также отмечает, что под особое внимание со стороны банков часто попадают транзакции с криптовалютой, выигрышами в казино или средства, полученные от политически значимых лиц.

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Что делать, если карта заблокирована

Банк может предложить клиенту, которому заблокировали карту, подтвердить законность средств с помощью документов. В частности, речь может идти о декларации о доходах или налоговых отчетах.

Также можно предоставить документы, подтверждающие источник средств. Например – свидетельство о наследстве, договор о купле-продаже имущества и тому подобное.

Кроме того, банку можно предоставить выписки из других финансовых учреждений.

Отмечается, что проверка является обязательной для тех операций, которые превышают 400 тысяч гривень. Если документы отсутствуют, банк может заблокировать счет и не обслуживать клиента.

Усиление мониторинга банками

10 декабря Национальный банк сообщил о подписании Меморандума об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг между двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank).

Впоследствии к меморандуму присоединились еще 25 финансовых учреждений – 23 банка и две финансовые компании.

В частности, этот меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой". Кроме того, предусмотрены лимиты на операции для различных категорий рискованности.

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