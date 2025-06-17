Российские захватчики принесли горе в еще одну семью.

Из-под завалов многоэтажного дома в Соломенском районе Киева достали тело парня, чьи родители весь день надеялись на его спасение.

Согласно последнему сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели деблокировали тело еще одного погибшего из дома на бульваре Вацлава Гавела. Всего в столице в результате атаки погибли 14 человек, еще 117 - пострадали.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага рассказала hromadske, что погибший является сыном супругов, которые ждали его спасения на месте российского удара.

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Массированный обстрел Киева

Как сообщал УНИАН, этой ночью Российская Федерация осуществила комбинированный авиационно-дроновой удар по стране, Воздушные силы зафиксировали запуск 440 беспилотных летательных аппаратов, а также 32 ракет.

Оккупанты ударили двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 16 крылатыми Х-101, четырьмя "Калибрами", 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.

В Киеве была очень громкая ночь, еще во время обстрела мэр города и глава городской военной администрации сообщали о большом количестве пострадавших и разрушений в разных районах.

Президент Владимир Зеленский назвал этот удар одним из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи РФ атаковала Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую и Киевскую области.

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