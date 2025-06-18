В Чернобыльском заповеднике живет 'паразитка': специалисты раскрыли интересные факты

Они говорят, что люди напрасно осуждают ее.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике можно встретить кукушку обыкновенную, которая является гнездовым паразитом, поскольку подкладывает свои яйца в гнезда других видов.

На странице заповедника в социальной сети Facebook рассказывают, что в пойменных местностях "жертвами" этой птицы обычно становятся камышевки, а в лесах - крапивницы, обычные горихвостки, малиновки и другие насекомоядные птицы:

"В гнездо другой птицы самка откладывает только одно яйцо. Через 12 дней из него вылупляется птенец. Его поведение поражает: еще слепой, глухой и совсем голый, кукушонок выбрасывает из гнезда все остальные яйца или птенцов хозяев. Вся забота приемных родителей теперь достается только ему".

Птенец проводит в новом гнезде от 21 до 23 дней, иногда настолько вырастая, что почти не помещается внутри. После вылета "приемные родители" продолжают подкармливать его еще примерно три недели.

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"Часто кукушка несправедливо осуждается людьми из-за такого наглого поведения. Однако с точки зрения природы - это один из механизмов поддержания биологического разнообразия. Кукушка заменяет собой нескольких птенцов другого вида, как правило, с многочисленным потомством, и таким образом сохраняется баланс видов в природе", - объясняют в заповеднике.

Также специалисты обращают внимание на то, что кукование "ку-ку" обычно издают самцы, тогда как от самок можно услышать громкую трель вроде "кли-кли-кли" или глухой, приглушенный крик, похожий на смех.

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