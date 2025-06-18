Посольство США временно прекращает работу.

В ночь на среду, 18 июня, Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. ЦАХАЛ заявляет об атаке на военную инфраструктуру в Тегеране.

В 00:36 Армия обороны Израиля сообщила в Telegram об обнаружении ракет, запущенных в сторону страны из Ирана. Людей призвали перейти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейших указаний. О второй волне ракет стало известно уже в 01:21:

"Военно-воздушные силы Израиля осуществляют операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу. Оборона не является герметичной, поэтому важно продолжать выполнять указания Командования тыла".

По предварительным оценкам ЦАХАЛ, во время первого удара иранская армия применила не менее 15 ракет, передает The Times of Israel. Во второй волне страну атаковали около 10 воздушных целей. Известно о пожарах в нескольких районах, в центральном Израиле произошел пожар на парковке, повреждено около 20 автомобилей. Данных о пострадавших нет.

Видео дня

Армия обороны Израиля призвала жителей 18-го района Тегерана эвакуироваться с обозначенной на карте территории, поскольку вскоре она атакует военную инфраструктуру страны. Уже в 02:20 ЦАХАЛ сообщил о серии ударов в районе Тегерана.

Тем временем Государственный департамент Соединенных Штатов Америки сообщил о закрытии своего посольства в Иерусалиме до пятницы, 20 июня. Причиной является ситуация с безопасностью.

Война на Ближнем Востоке

Как известно, 13 июня Израиль начал операцию "Rising Lion", осуществив пять волн ударов из более 200 боевых самолетов по примерно 100 целям по всей территории Ирана.

Целью операции является уничтожение иранских объектов, связанных с ядерной программой, в частности центра в Натанзе. Израиль считает, что Иран близок к созданию ядерного оружия, и пытается остановить этот процесс силовым путем.

После ударов Иран ответил массовым запуском ракет и дронов по израильским городам, они вызвали жертвы среди гражданских и разрушения.

Эта кампания ознаменовала самую серьезную военную эскалацию среди двух стран за долгое время. Сейчас мир ждет решения Соединенных Штатов Америки относительно возможного вступления в эту войну.

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