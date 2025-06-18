В США обнаружили одну из крупнейших саламандр в истории: она жила миллионы лет назад

Ученые идентифицировали ныне вымерший вид Dynamognathus robertsoni.

Ученые обнаружили гигантский вид саламандр на месте, где часто удается найти различные окаменелости. Это проливает свет на богатую природную историю США, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что открытие совершили ученые из Университета Восточного Теннесси. В своем исследовании они рассказали, что известно о новом виде.

Ученые идентифицировали ныне вымерший вид Dynamognathus robertsoni как самый большой вид плетодонтид и одну из самых больших наземных саламандр в мире. Род, к которому принадлежит этот вид, считался тупиковым видом, не присутствующим в Восточном Теннесси. По словам исследователей, особи Dynamognathus robertsoni имели длину около 40 см.

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В издании подчеркнули, что ученые не только обнаружили новый вид, но и открыли беспрецедентное окно в эволюцию семейства амфибий, известного как темные саламандры. Помощник менеджера коллекций в Gray Fossil Site & Museum Дэвис Ганнин заявил в разговоре с журналистами, что такая находка является уникальной.

"Сегодня они встречаются только в нескольких округах на юге Алабамы, и исследователи считали их высокоспециализированным тупиковым родом, не имеющим особого отношения к эволюции темных саламандр", - сказал он.

Ученые предположили, что представители вида Dynamognathus robertsoni могли обитать на Земле миллионы лет назад. Они подчеркнули, что этот вид сформировал всемирно известное разнообразие живых существ в Теннесси.

Ученые пересмотрели происхождение ящериц

Ранее в карьере возле британского города Бристоль нашли крошечный скелет, который идентифицировали как ящерицу современного типа. Она умерла по меньшей мере 205 млн лет назад.

По словам ученых, эта удивительная окаменелость является древнейшей ящерицей из всех известных. По их словам, это событие меняет понимание людей об эволюции ящериц.

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