Президент выступил на спецзаседании лидеров стран G7.

Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков для защиты украинских городов от атак "Шахедами". Об этом во время спецзаседания лидеров стран G7 сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам нужно дополнительное финансирование на их производство. Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", – говорится в заявлении украинского президента.

Зеленский также подчеркнул, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины, чтобы наша страна "могла держаться дальше". По его словам, это должно быть общим решением лидеров G7, включая США.

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Президент прокомментировал и политику Дональда Трампа в отношении России. По его словам, даже если сейчас американская администрация не оказывает достаточного давления, "Америка до сих пор имеет самые широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников". Зеленский отметил, что все они "будут нуждаться в сильной защите".

"Вместе мы должны и в дальнейшем призывать президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия", – добавил Владимир Зеленский.

Война в Украине: это стоит знать

Ночью 17 июня Россия массированно атаковала Украину. Под основным ударом оккупантов был Киев. Известно уже о 14 погибших в результате российской атаки. Двух человек россияне убили в Одессе.

Тем временем Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,5 млрд долларов США. Туда должны войти беспилотники, вертолеты и боеприпасы.

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