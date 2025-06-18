Шестеро из семи лидеров G7 были готовы поддержать жесткую формулировку в отношении России, однако США настаивали на смягчении текста.

Саммит "Группы семи"(G7) завершился без совместного заявления по войне в Украине из-за позиции США. Об этом сообщают Reuters и CBC News со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

Как сообщил канадский чиновник, Канада, которая в этом году председательствует в G7, была вынуждена отказаться от планов решительного заявления после того, как США выразили несогласие с его формулировкой. Канадский премьер-министр Марк Карни планирует отдельно опубликовать заявление председателя G7, в котором призовет к усилению санкций против России и поддержит мирные инициативы под руководством США.

В итоге было принято шесть отдельных заявлений, но вопрос Украины остался без консолидированной позиции.

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По данным Reuters, европейские дипломаты пытались убедить Дональда Трампа, который ранее выражал поддержку Владимиру Путину, в необходимости жестких мер против РФ. Трамп, по словам источников, хотя и проявил интерес к идее усиления давления, не дал никаких обещаний.

Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на саммите, получит новую помощь от Канады, однако не сможет рассчитывать на коллективное заявление G7 или двустороннюю встречу с Трампом.

CBC News отмечает, что шестеро из семи лидеров G7 были готовы поддержать жесткую формулировку в отношении России, однако США настаивали на смягчении текста, опасаясь негативного влияния на возможные мирные переговоры.

Саммит G7 в Канаде - главные новости

Саммит Группы семи в 2025 году проходил с 13 по 17 июня в канадском Галифаксе. Канада, которая председательствует в этом году, принимала лидеров ведущих демократических стран мира: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и представителей Европейского Союза.

Обсуждались такие темы, как этическое регулирование искусственного интеллекта, безопасность поставок критически важных минералов, глобальные миграционные вызовы, борьба с лесными пожарами и развитие квантовых технологий.

На саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который получил заверения в новой помощи от Канады, но не смог провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Напряженность вызвала также позиция США по смягчению антироссийских формулировок в финальном документе, что сделало невозможным принятие коллективной позиции стран G7.

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