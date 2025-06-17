Информация для тех, кто задумывается над выбором домашнего питомца, или для тех, кто просто хочет о нем знать больше.

Собаки - самые популярные домашние любимцы. Научно доказано, что они - отличные компаньоны, которые улучшают психическое и физическое состояние человека. Неудивительно, что количество этих животных в домах постоянно растет, и каждому владельцу домашнего любимца хочется знать о нем как можно больше. А иногда информация нужна для того, чтобы определиться, пса какой породы вы хотели бы видеть рядом.

Портал Scotsman назвал 10 пород собак с самым высоким уровнем IQ и 10 - с самым низким. Приведенные данные основаны на исследованиях психолога Стэнли Корена "Интеллект собак", в котором породы проанализированы по инстинктам, послушанию и способности адаптироваться.

10 самых умных пород

1. Бордер-колли - безоговорочный лидер по интеллекту. Обычно их используют для выпаса овец, но это лишь верхушка айсберга. Эти собаки могут выучить огромное количество слов и команд, а также использовать свои лапы для огромного количества задач.

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2. Пудель имеет острый, ум, уступая лишь бордер-колли. Пуделя какого бы размера вы ни выбрали - стандартного или миниатюрного, - эти пушистые любимцы чрезвычайно умны, что делает их замечательными собаками-помощниками и терапевтами.

3. Немецкая овчарка - собака, которую используют для самых разнообразных задач - от обнаружения наркотиков до поиска взрывчатки. Она может понять новую команду только после пяти повторений и выполнять ее как минимум в 95 процентах случаев

4. Золотистый ретривер такой же умный, как и дружелюбный. он идеально подходят как собака-поводырь и поисково-спасательная собака благодаря своему послушанию, большому уму и преданности.

5. Доберман, или доберман-пинчер, имеет замечательный талант распознавать угрозы, что делает его отличной сторожевой собакой. Также он очень преданный.

6. Шетландская овчарка прекрасно справляется с выпасом животных благодаря своему чрезвычайному интеллекту. Она прекрасно себя чувствует, когда ее обучают чему-то новому.

7. Лабрадор-ретривер - самая популярная в мире собака. Его часто используют в качестве поводыря, помощника для выявления наркотиков. Эти псы чрезвычайно стараются угодить хозяину, поэтому работать с ним - это мечта многих. Иногда кажется, что эта умная порода учится сама.

8. Ротвейлер - сочетание послушания и острого инстинкта. Эти псы очень адаптивны, прекрасно подходят как сторожевые собаки, а также как нежные и уважительные домашние любимцы.

9. Миниатюрный шнауцер умнее своих более крупных сородичей - стандартного шнауцера и гигантского шнауцера. Выведенные для охоты на крыс, эти маленькие существа могут легко перехитрить даже самого хитрого грызуна.

10. Английский спрингер-спаниель - собака, с которой любят иметь дело охотники. Они уверенно могут полагаться на ее интеллект и умение выследить и поймать добычу.

10 наименее умных пород (но от этого они не менее любимы):

1. Бульдог - собака, известная своей ленивостью: она предпочитает сворачиваться калачиком на диване, а не бегать вокруг, делая умный вид, как лабрадор или бордер-колли.

2. Чау-чау - очень преданная собака, и эта ее черта однозначно компенсирует то, чего не хватает в интеллекте.

3. Борзая - собака с потрясающей шерстью, но не очень сообразительная. Однако она также является одной из самых чистых пород, поэтому, возможно, тратит так много времени на личную гигиену, что не остается когда учиться.

4. Бладхаунд попал в список наименее умных собак, вероятно, потому, что как только он овладевает определенным умением, ему очень трудно сосредоточиться на чем-то другом.

5. Пекинес выведен как собака для китайского императорского двора - и он имеет именно столько ума, сколько нужно для выполнения этой задачи.

6. Бигль - собака, которая руководствуется в основном обонянием, а не умом. Довольно целеустремленная порода.

7. Мастиф - собака, которая, в конце концов, выполнит то, что от нее просят, но спешить при этом точно не будет. Именно эта тяжеловатая натура, вероятно, стала поводом отнести мастифа к наименее умным породам.

8. Бассет-гаунд выведен для того, чтобы игнорировать все остальное, следуя за запахом. Его также может быть невероятно трудно дрессировать.

9. Ши-тцу - порода, о которой говорят: "Когда вы такие милые, ум на самом деле не нужен.

10. Чихуахуа - самая маленькая в мире собака, которая также является одной из наименее умных. Эти псы просто ничего не понимают.

Ранее УНИАН рассказывал, почему собака грызет диван и другую мебель. Как пояснила эксперт Али Смит, псы могут это делать по инстинктивным и эмоциональным причинам. В частности, такое поведение может успокаивать животное, когда оно в тревоге из-за того, что хозяева покидают дом. Другая причина - скука, что также может приводить к "спорадическому разрушению".

Эксперт посоветовала владельцам домашних животных внимательно проверить все возможные стрессовые факторы и, если они есть, пытаться их устранить.

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