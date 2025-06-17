Спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажного дома в Соломенском районе Киева тела еще трех человек.
Об этом говорится в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины от 23:20. Как сообщается в Telegram-канале ГСЧС, на месте удара до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Всего в Киеве погибли 16 человек, еще 134 человека пострадали:
"В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще трех погибших лиц. Всего по указанному адресу изъяты тела 11 человек".
Удар по дому в Соломенском районе
Напомним, во время массированного российского обстрела одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом, вызвав масштабные разрушения и жертвы среди мирного населения.
Спасательные службы работали всю ночь, разбирая завалы и помогая людям. Также под российским обстрелом оказались другие районы города, там фиксировались пожары, обвалы и повреждения.
Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить оборонную поддержку, назвав атаку террористической. В Киеве объявили день траура.