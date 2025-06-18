Сейчас эта система является самой эффективной в противодействии баллистике РФ.

Если Соединенные Штаты Америки не будут поставлять Украине помощь для поддержки украинской противовоздушной обороны, комплексы Patriot можно будет "поставить в ангар". Такое заявление сделал в интервью NV главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, если в Вашингтоне примут решение о прекращении поставок Украине американских средств ПВО и боеприпасов к ним, ситуация для нашей страны существенно ухудшится. Свой прогноз он дал на примере систем Patriot.

Сейчас система Patriot является самой эффективной в противодействии баллистике противника. Катков отметил, что комплекс SAMP/T такой эффективности не продемонстрировал. Кроме того, Patriot является "основным ЗРК большой дальности с возможностями противоракетной обороны в Украине", добавил он.

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Ракеты к этим системам производятся только в Соединенных Штатах Америки, а поставляться они могут только с согласия Вашингтона. Без них Patriot будет беспомощным, говорится в материале.

"Его можно будет просто поставить в ангар", – подчеркнул Олег Катков.

По его словам, тогда Украина фактически вернется к состоянию 2022 года, когда украинские защитники просто не имели возможности противодействовать таким российским ракетам как "Кинжал" и "Искандер-М". Касается это и высокоскоростных ракет Х-22 и Х-32.

Отмечается, что в дополнение к собственной баллистике россияне теперь активно применяют и ракеты KN-23, которые получают от Северной Кореи.

При этом эксперт не видит путей решения проблемы, если поставки ракет для комплексов Patriot будут прекращены, "даже если третьи страны решат передавать Киеву собственные ракеты", пишет NV. Запасы этих ракет в западных странах ограничены. И ни одна из них не может отправить Украине ракеты без согласия Вашингтона.

"Поэтому только вопрос ЗРК Patriot и боеприпасов к ним позволяет понять, что может произойти, если США решат не предоставлять Украине своей помощи в противовоздушной обороне", – констатировал Олег Катков.

Помощь Украине от США

После того, как на пост президента США пришел Дональд Трамп, новые пакеты военной помощи для Украины Вашингтон не одобрял. Более того, была даже заморозка поставок оружия, выделение которого одобрила еще администрация Джо Байдена. После недельной паузы поставки возобновили.

В мае 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа пока не планирует выделять новую военную помощь Украине в дополнение к тому оружию, которое поставляется в рамках ранее принятых программ.

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