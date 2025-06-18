Узнайте, какие обычаи и приметы имеет сегодняшний день.

Дата 18 июня связана со многими международными торжествами и социальными инициативами. Верующие люди молятся о здоровье и благополучии военных, а праздник сегодня в Украине посвящен одной важной профессии. В народных обычаях в эту дату запрещается жаловаться.

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Какой сегодня праздник в мире

Одно из всемирных торжеств День стабильной гастрономии пропагандирует уважение к местным традициям и разнообразию национальных кухонь. Для рыбалок есть повод отпраздновать, ведь 18 июня это ещё и Международный день рыбной ловли.

О том, какой сегодня праздник, могут знать любители японской кухни, ведь в мире наступает День роллов и суши. Лучший способ его отметить - приготовить или заказать любимое блюдо.

Другие всемирные праздники сегодня - День гордости людей с аутизмом, День изобретения детской коляски, День пикника на природе.

В мире чествуют знаменитых личностей, которые родились в сегодняшнюю дату - астроном Уильям Ласселл, врач Шарль Лаверан, философ Юрген Габермас, киносценарист Роджер Эберт, певец Пол Маккартни, польский президент Лех Качинский, актриса Изабель Аджани.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране также были прославленные люди, рожденные 18 июня. Среди них стоит вспомнить военного УНР Сергея Кулжинского, художников Леонида Чернова и Василия Забашту, писателя Сергея Плачинду, военного ВСУ и Героя Украины Игоря Дашко, шахматиста Андрея Волокитина.

Профессиональный праздник сегодня - День участкового офицера полиции. Мы чтим труд людей, которые расследуют и предотвращают преступления в своем районе, делая его безопаснее для граждан.

Какой сегодня праздник церковный

В современном новоюлианском календаре верующие величают мучеников Ипатия, Леонтия и Феодула. А по староцерковному стилю отмечаем сегодня праздник митрополита Константина Киевского, князя Игоря Черниговского и Игоревской иконы Богородицы.

Какой праздник 18 июня

В эту дату у украинцев было принято приглашать домой гостей, накрывать на стол, рассказывать смешные истории. Люди верили, что если провести 18 июня весело, то до конца года человек будет счастливым.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться о близких и знакомых военных. Трем святым мученикам читается молитва за воинов.

Что нельзя делать сегодня

О сегодняшней дате сложены приметы, по которым можно спрогнозировать погоду во второй половине месяца:

если воздух очень душный, то ожидаются грозы;

рано утром поет соловей - к погожей погоде;

если громко квакают жабы, то ждите дождя;

утренняя роса предвещает хороший урожай.

Наши предки считали, что 18 июня - праздник доброты и тишины. Запрещено сегодня распускать сплетни, оскорблять людей за спиной, вспоминать старые обиды и жаловаться на свои проблемы, а также хвастаться.

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