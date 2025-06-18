Аккумулятор VarEVolt способен полностью заряжаться всего за 18 секунд.

Британская компания получила разрешение на массовое производство аккумулятора VarEVolt для электромобилей, который способен полностью заряжаться всего за 18 секунд. Об этом пишет Livescience.

"Эта сертификация подчеркивает нашу готовность перейти от прототипов и ограниченных объемов к поддержке масштабных контрактов на производство", - заявил в пресс-релизе руководитель направления силовых агрегатов RML Group Джеймс Аркелл.

Отмечается, что аккумулятор RML способен выдавать огромную мощность за короткое время. По словам члена совета директоров Майкла Маллока, VarEVolt может поставлять 6 киловатт на килограмм массы и способен "высвободить всю мощность невероятно быстро". Батарея имеет показатель 200C, и это означает, что она может полностью заряжаться или разряжаться примерно за 18 секунд.

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Для сравнения: аккумулятор полностью электрического Porsche Taycan имеет показатель 5С, и поэтому полная её зарядка или разрядка занимает 12-15 минут.

Модульная конструкция VarEVolt позволяет настраивать батарею под разные задачи, сообщили разработчики.

"Можем сделать акцент на запас хода, можем сделать акцент на мощность или сбалансировать оба параметра - в зависимости от типа транспортного средства", - сказал гендиректор Пол Дикинсон.

Некоторые небольшие автопроизводители уже используют батарею VarEVolt. Она питает футуристический гиперкар Czinger 21C, который сочетает электродвигатель на базе батареи с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Сейчас компания RML производит лишь несколько таких батарей одновременно, но в будущем масштабное производство может выйти за пределы эксклюзивных моделей, подобных 21C.

По словам Маллока, компания также разрабатывает комплект для обновления батарей в старых гиперкарах, таких как LaFerrari или McLaren P1, до новых версий.

"Для таких авто мы можем сделать замену батареи, что существенно увеличит запас хода. А если другое оборудование автомобиля позволит, то возможна версия, которая будет иметь в восемь раз больший выход мощности", - отметил член совета директоров.

Другие интересные изобретения

Как сообщал ранее УНИАН, в 2026-м на рынке может появиться летающий автомобиль. Разработкой гибрида самолета и автомобиля под названием AirCar занимается словацкая компания Klein Vision. Он может развивать скорость 200 километров в час на земле и более 250 километров в час в воздухе. Дальность его полета - 1000 километров. Стоимость этого транспортного средства составит от 800 000 до 1 миллиона долларов.

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