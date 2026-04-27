В Польше резко поднимуть минимальную зарплату: кто и сколько будет получать

В середине 2026 года вырастут минимальные заработные платы в сфере здравоохранения.

В Польше планируют поднять зарплаты в сфере здравоохранения. Так, с 1 июля минимальная заработная плата в стране увеличивается до 8458 злотых или примерно 102 923 гривни.

Польское издание WNP пишет, что средняя заработная плата в 2025 году составила 8903,56 злотых (108 353 грн.). Именно эта сумма является ключевым ориентиром при расчете минимальных зарплат в сфере здравоохранения.

В результате с 1 июля минимальная заработная плата для наиболее высококлассифицированных профессиональных групп в системе здравоохранения достигнет 12 910,16 злотых (157 079 грн.) брутто, то есть до вычета налогов.

Таким образом, минимальные зарплаты до вычета налогов в сфере здравоохранения будут составлять:

врач или стоматолог со специализацией (+1046,67 злотых) – 12 910,16 злотых (157 125,19 грн.);

фармацевт, физиотерапевт, лаборант-диагност, клинический психолог, медсестра или акушерка с магистерской степенью и специализацией (+931,17) – 11 485,59 злотых (139 771 грн);

врач или стоматолог без специализации (858,99) – 10 595,24 злотых (128 936,12 грн.);

стажер (+685,75) – 8458,38 злотых (102 923,21);

фармацевт, физиотерапевт, лаборант-диагност, техник-электрорадиолог, психолог без специализации, медсестра или акушерка с магистерской степенью (+736,28) – 9081,63 злотых (110 507 грн);

физиотерапевт, фельдшер, техник-электрорадиолог, техник медицинской аналитики со средним или бакалаврским образованием без специализации, медсестра или акушерка со средним образованием (+678,53) – 8369,35 злотых (102 137,93 грн);

другой медицинский работник со средним образованием (+620,78) – 7657,06 злотых (93 445,28 грн);

работник основной деятельности (кроме медицинских работников) с высшим образованием (+721,84) – 8903,56 злотых (108 657,88 грн);

работник основной деятельности со средним образованием (+563,04) – 6944,78 злотых (84 763,20 грн);

работник основной деятельности с образованием ниже среднего (+469,19) – 5787,31 злотых (70 635,92 грн).

Таким образом, украинцы, которые на указанных выше должностях, могут рассчитывать на значительную прибавку к зарплате.

Зарплата в Польше - последние новости

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Польше составит 4806 злотых в месяц. Минимальная зарплата нетто (то есть "на руки") составит около 3531 злотого или примерно 40 240 гривень.

Согласно данным Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, для украинцев польский рынок труда остается в целом благоприятным, особенно в секторах с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда, прежде всего в логистике.

Вас также могут заинтересовать новости: