Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3 328 грн.

В Украине с 1 января 2026 года установили прожиточный минимум на одного человека в размере 3 209 грн в месяц (по сравнению с нынешним показателем вырастет на 289 грн). Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться.

Об этом говорится в проекте бюджета на сайте парламента.

Отмечается, что прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 817 грн (рост на 254 грн), для детей от 6 до 18 лет - 3 512 грн (рост на 316 грн), для трудоспособных лиц - 3 328 грн (рост на 300 грн).

Для лиц, утративших трудоспособность, размер прожиточного минимума составляет 2 595 грн (рост на 234 грн), а определение размера лицам, утратившим трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решению суда, составит 1 600 грн.

Кроме того, правительство планирует в 2026 году установить следующие размеры прожиточного минимума для назначения социальной помощи малообеспеченным семьям:

для трудоспособных лиц 60%;

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью 100%;

для детей 145% соответствующего прожиточного минимума.

Справка УНИАН. Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Кабинет министров на заседании 15 сентября одобрил проект бюджета на 2026 год. По словам премьера Юлии Свириденко, расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривень (что на 415 млрд гривень больше нынешних), доходы - 2 трлн 826 млрд грн (плюс 446,8 млрд грн). Больше всего чиновники в 2026 году предлагают потратить на оборону.

Правительство в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год также предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривень.

