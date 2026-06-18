В 'ПриватБанке' евро подешевел: курс валют на 18 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 июня, вырос на 5 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 25 копеек и составляет 52,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 28 копеек и составляет 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 18 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня несколько укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки и составляет 45,07 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 52,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,60 гривни за евро.

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