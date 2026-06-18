В Украине подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро на четверг

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,58 грн, а евро – 51,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 июня, снизился на 2 копейки и составляет 45,07 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 52,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,32 грн/евро, а курс продажи – 52,04 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 18 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня несколько укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

При этом правительство представило парламенту ключевые параметры Бюджетной декларации на 2027–2029 годы. В базовом сценарии, который предусматривает завершение активных боевых действий, среднегодовой курс доллара, по оценкам правительства, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. К концу 2029 года курс может достичь 51,5 грн за доллар.

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