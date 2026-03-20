Турбулентность в мире может накрутить курс валют в Украине: прогноз банкира на апрель

В периоды ценового давления граждане стремятся защитить свои средства, выбирая валюту в качестве средства сбережения.

На курсовую ситуацию в ближайшее время будут влиять сразу несколько факторов. И апрель, вероятно, станет месяцем, который будет иметь значение не только для второго квартала, но и для общей финансовой картины всего года.

Как рассказал УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, именно в этот период могут окончательно очертиться основные ориентиры, по которым будет двигаться валютный рынок в дальнейшем.

По его словам, Национальный банк останется главным стабилизатором валютного рынка. В периоды, когда спрос превышает предложение, именно регулятор фактически выравнивает баланс благодаря валютным интервенциям.

Вторым весомым фактором остается состояние экономики после сложного зимнего периода. Как напомнил Лесовой, в феврале, на фоне последствий разрушений, инфляция ускорилась до 1%. По итогам марта прогнозируется, что она составит от 0,8% до 1,2%, и одной из причин этого, прежде всего, является война на Ближнем Востоке, которая повлияла на цены на топливо, являющееся одним из ключевых элементов себестоимости во многих сферах экономики.

"Когда оно дорожает, автоматически увеличиваются расходы бизнеса, а вместе с ними растут цены на услуги и продовольственные товары. Это неизбежно сказывается и на валютном рынке, ведь в периоды ценового давления часть граждан стремится защитить свои средства, выбирая валюту как средство сохранения покупательной способности собственных средств", – пояснил эксперт.

Важным фактором для валютного рынка в апреле также останется международная финансовая помощь. Кредит на 90 миллиардов евро пока заблокирован, а, по информации ЕС, нынешнего внешнего финансирования Украине должно хватить до конца апреля. Именно поэтому в течение месяца рынок может довольно чувствительно реагировать на любые новости из Европейского Союза.

"Несмотря на это, рисков того, что валюта станет действительно дефицитной, пока почти нет. В то же время дневная волатильность доллара может быть ощутимой: на межбанке разница между движением вверх и вниз может достигать 0,5-0,7 грн. Но есть основания ожидать, что Нацбанк не позволит рынку перейти границу контролируемости", – отметил Лесовой.

Другой блок рисков – международный, который касается как самой эскалации на Ближнем Востоке, так и ее влияния на цены на энергоносители. К тому же нельзя полностью исключать, что напряженность усилится и в других регионах.

"Если период турбулентности на глобальных рынках продлится дольше, это отразится на стоимости основных активов, в частности пары доллар/евро, золота и других инструментов. Вместе с тем мировой капитал традиционно не заинтересован в длительном обострении конфликтов. Именно поэтому можно предположить, что в течение апреля общий внешний фон несколько смягчится", – считает банкир.

В итоге Лесовой прогнозирует, что в течение апреля валютные показатели в Украине будут находиться в следующих пределах: курс доллара – 43,75–44,50 грн/долл., а курс евро – 49,5–52 грн/евро.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последні новини

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,20 грн/евро, а курс продажи – 50,95 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел также на 5 копеек и составляет 51 гривню за евро.

