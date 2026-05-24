Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до конца весны

Банкир назвал мая месяцем "медленных движений".

Май в Украине можно считать месяцем валютного равновесия. Стабильный курс улучшает настроения граждан, дает бизнесу возможность планировать расходы и усиливает интерес к инвестициям в гривне.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что май стал для валютного рынка месяцем "медленных движений".

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до конца месяца будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривни на межбанке и 43,75–44,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить до 31 мая 4375–4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 43750–44500 гривень.

Что касается европейской валюты, то, по мнению банкира, курс евро до конца весны будет находиться в пределах 50,5–52,5 гривни на межбанке и 50,5-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до конца мая будут стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 50500-52000 гривень.

