Каким будет курс доллара в Украине: прогноз банкира на последнюю неделю мая

Валютный рынок прошел май без значительных колебаний курса и без панического спроса.

На последнюю неделю мая ожидания относительно валютного курса остаются умеренными: курс доллара будет находиться в диапазоне 43,8-44,5 грн, а евро – в пределах 51,5-52,5 грн. То есть речь идет о привычных рамках колебаний, а не о новой волне восходящего тренда.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что май стал для валютного рынка месяцем "медленных движений". Это важно, потому что в условиях войны даже небольшой информационный или ценовой раздражитель может быстро повлиять на поведение граждан и бизнеса. Однако на этот раз рынок прошел месяц довольно спокойно: без значительных курсовых скачков, без панического спроса и без изменения базовых валютных ориентиров.

"Первый фактор – стабилизация цен на топливо. По сравнению с мартом, в апреле-мае цены на бензин и дизель выросли лишь в пределах 1-1,5%. Именно это помогло уменьшить инфляционные опасения, ведь граждане меньше ожидают скачка цен в магазинах и, соответственно, не "зацикливаются" на валюте как единственном способе защитить сбережения", – сказал он.

Другим фактором банкир называет доходность гривневых инструментов: учетная ставка остается на уровне 15%, что поддерживает привлекательность депозитов. Максимальные ставки по гривневым вкладам, с учетом акционных банковских предложений, сейчас составляют от 16% до 17,5% годовых.

"Для вкладчика это имеет чисто практическое значение: если гривня "работает" (дает понятный доход и при этом перекрывает инфляционные риски), то мотивация покупать валюту снижается", – пояснил Лесовой.

Он отметил, что в начале месяца официальный курс доллара составлял около 43,96 грн/долл., а евро – около 51,46 грн/долл. Если на 1 июня доллар будет в пределах 44-44,15 грн/долл., то его изменение за месяц составит всего 4-19 копеек, или 0,1-0,4%, что является скорее статистическим колебанием, чем заметным изменением для рынка, отмечает эксперт. Евро также останется в умеренном диапазоне. Если в начале июня его курс составит 51,5-52 грн/евро, то рост по сравнению с началом мая составит от 4 до 54 копеек, или от 0,1% до 1,1%.

"В итоге май можно считать месяцем валютного равновесия. Стабильный курс улучшает настроения граждан, дает бизнесу возможность более расчетливо планировать расходы, снижает пиковую активность покупателей валюты и усиливает интерес к гривневым инструментам сбережения", – резюмировал Лесовой.

По прогнозу банкира, с 25 по 31 мая коридоры валютных колебаний ожидаются на уровне 43,8–44,35 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро (на межбанке) и 43,75–44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 маявырос на 8 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,96 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,64 грн/евро, а курс продажи – 51,42 грн/евро.

