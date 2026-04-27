Банки и обменники обновили курс валют: сколько стоит доллар в понедельник

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,73 грн, а евро – 51,23 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 27 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,73 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 27 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44 гривень за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 17 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в мае 2026 года валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара ожидается в диапазоне 43,5–44,5 грн, а евро – 49,5–52,5 грн.

