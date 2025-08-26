Регулятор, вероятно, будет позволять чуть большую амплитуду колебаний курса гривни осенью.

Национальный банк Украины еще больше усилил гривню на прошлой неделе, уменьшая объем интервенций на фоне относительно стабильного дефицита валюты на рынке.

По мнению аналитиков инвесткомпании ICU, осенью регулятор может прибегнуть к увеличению колебаний курса гривни и ее умеренному ослаблению в дальнейшем.

"Усиление гривны и удержание обменного курса на текущем уровне выглядит сознательным решением НБУ. Вполне возможно, что регулятор осенью будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривни, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению", - говорится в обзоре ICU.

Видео дня

Аналитики отметили, что на прошлой неделе Нацбанк продолжил усиливать гривню: в четверг установил официальный курс гривни к доллару на уровне 41,22 грн/долл. и незначительно ослабил его в пятницу до 41,28 грн/долл.

Дефицит валюты на рынке уменьшился несущественно, на 8% до 301 млн долларов. Поэтому чтобы удовлетворить его и поддержать прочность гривни, НБУ продал за неделю из резервов 551 млн долларов, что на 9% меньше интервенций предыдущей недели, а также ниже средненедельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 августа вырос на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Издание Reuters писало, что доллар упал после того как президент Дональд Трамп объявил об увольнении члена правления Федеральной резервной системы Лизы Кук. Этот беспрецедентный шаг еще больше подорвал доверие к ФРС и американским активам, потому что его расценили как новый удар по независимости центробанка.

Вас также могут заинтересовать новости: