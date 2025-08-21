Курс евро на мировом рынке вряд ли способен существенно вырасти, а доллар существенно обвалиться, и наоборот.

В последние дни лета общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. С одной стороны, курс доллара будет "барахтаться" между 41,4-41,8 гривни, а курс евро, несмотря на мировую неуверенность, скорее всего, не выйдет за пределы 49 гривень, находясь в промежутке 48-49 грн.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности. Конечно, мы не учитываем текущие курсовые изменения (рынок живой, поэтому не стоит ждать статики), однако в глобальных смыслах такие изменения не станут весьма значимыми или системными", - считает банкир.

По его словам, по-прежнему курс доллара будет зависеть от двух главных факторов: это стратегия Нацбанка, которая исключает резкие скачки, и общее состояние экономики и снижение потребительских цен (гривня получает дополнительную защиту, дополнительную прочность, а это фактически "прививка" от покупательского ажиотажа на валюту).

"Мы ожидаем, что к осени курсовые показатели останутся более-менее вменяемыми и основные условия на рынке не изменятся, то есть при минимальных текущих курсовых изменениях, разница курсов покупки/продажи будет крайне незначительной, а показатели межбанка и наличного рынка будут почти одинаковыми", - говорит Лесовой.

Что касается курса евро, то он, по словам эксперта, по-прежнему будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро. Здесь также стоит ожидать "стабильную изменчивость" - курс евро вряд ли способен существенно вырасти, а доллар существенно обвалиться и наоборот. Сейчас речь идет о минимальных колебаниях соотношения этих валют.

Основные показатели валютного рынка с 25 по 31 августа, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, по всем признакам "вхождение в осень" на валютном рынке будет мягким и без сенсаций. Конечно, сейчас курс доллара более прогнозируемый, чем евро. Однако пока почти исключены глобальные события, способные сбросить с пьедестала доллар или евро", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 августа снизился на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 15 копеек и составляет 48,45 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 3 копейки - до 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

