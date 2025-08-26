Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 26 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 26 августа, также остался неизменным - 48,78 гривни.

Нацбанк установил 26 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 15 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 56 копеек.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что при отсутствии серьезных рисков для украинской экономики в ближайшие несколько недель изменения курса доллара к гривне будут оставаться незначительными. Она отметила, что действия НБУ, большие золотовалютные резервы и стабильные доходы от экспорта помогают гривне оставаться более-менее стабильной. Кроме этого, сейчас люди покупают немного валюты, а бизнес готовится к закупкам.

