Увольнение Лизы Кук подорвало уверенность в независомости центробанка.

Доллар и долгосрочные казначейские облигации США упали во вторник, 26 августа, после того как президент Дональд Трамп объявил об увольнении члена правления Федеральной резервной системы Лизы Кук. Этот беспрецедентный шаг еще больше подорвал доверие к ФРС и американским активам, потому что его расценили как новый удар по независимости центробанка

Издание Reuters пишет, что американская валюта упала по отношению к евро. Фондовые рынки Азии последовали за падением на Уолл-стрит, поскольку эта новость затуманила перспективы политики ФРС и усилила неопределенность в отношении перспектив снижения ставок в следующем месяце.

При этом золото достигло двухнедельного максимума. Так, металл подорожал на 0,2% до 3373,32 доллара за унцию после достижения 3386,27 доллара, самого высокого уровня с 11 августа.

"Все это, включая пошлины, является еще одной причиной, по которой США нельзя доверять. Нет доверия. А ведь именно доверие является основой того, что США считаются самым безопасным местом для инвестиций в мире. Если вы ответственный инвестор, это заставляет вас задуматься", - сказал менеджер токийского отделения State Street Барт Вакабаяши.

Евро прибавил 0,1% до 1,1631 доллара. В общем индекс доллара снизился на 0,1% после роста на 0,7% 25 августа.

Широкий индекс MSCI по акциям стран Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии снизился на 0,5% после того, как американские акции завершили предыдущую сессию с потерями. Японский индекс Nikkei упал на 0,9%.

При этом фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на 0,53%, фьючерсы на немецкий DAX упали на 0,45%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,35%. Американские S&P 500 e-minis упали на 0,07%.

Курс доллара в Украине

НБУ установил на 26 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар.

При этом украинские обменники утром во вторник установили среднюю цену американской валюты на уровне 41,38 гривни.

