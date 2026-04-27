Гривня пойдет вверх: аналитик рассказал, чего ожидать от курса валют в Украине

Июнь традиционно является периодом укрепления гривни.

В конце апреля гривня может несколько укрепиться, но общий девальвационный тренд сохраняется. Следующая неделя ожидается спокойной, с курсом доллара около 43,75–44,25 грн.

Как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, последняя неделя апреля традиционно сопровождается незначительным укреплением гривни из-за налогового периода и ожидания решений центробанков по учетным ставкам, что сдерживает участников рынка от резких валютных колебаний. По его словам, сейчас на рынке не хватает свободной гривни для активной покупки валюты, что дополнительно ограничивает давление на курс.

Поддержку гривне также обеспечивают позитивные ожидания относительно внешнего финансирования. Речь идет, в частности, о новостях о возможном привлечении Украиной кредита от Европейского Союза в объеме до 90 миллиардов евро, что усиливает уверенность в стабильном финансировании бюджета.

Видео дня

В то же время на глобальные рынки влияет неопределенность из-за ситуации на Ближнем Востоке. По оценке эксперта, достижение договоренностей в регионе и разблокирование Ормузского пролива могут существенно изменить настроения инвесторов.

В базовом сценарии Шевчишин прогнозирует относительно спокойную неделю на валютном рынке. Наличный курс доллара ожидается в диапазоне 43,75–44,25 грн, евро – 51,25–52,0 грн.

Что касается мая, аналитик отмечает, что это период межсезонья для валютного рынка без четко выраженных тенденций.

"Впереди май. Месяц межсезонья для валютного рынка, когда отсутствуют явные тенденции, и возможны как укрепление, так и ослабление гривни. Май – это месяц накоплений и месяц сезонной коррекции евро по отношению к доллару, что может поддержать доллар по отношению к гривне и оказать давление на евро", – отметил Шевчишин.

В то же время он советует не спешить с валютными операциями, ведь июнь традиционно является периодом укрепления гривни. Несмотря на краткосрочные колебания, общий тренд на постепенную девальвацию национальной валюты сохраняется.

Курс доллара в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Курс евро в банке подорожал на 20 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня утром составляет 43,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,47 грн/евро.

