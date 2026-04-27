В 'ПриватБанке' подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро на 27 апреля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 27 апреля, вырос на 10 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,65 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой вырос на 27 копеек – до 52,08 гривни.

Нацбанк установил на 27 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44 гривень за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 17 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,73 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

