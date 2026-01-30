В Украине в конце недели подешевела валюта: курс доллара и евро 30 января

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,50 грн, а евро – 50,85 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 30 января, подешевел на 2 копейки и составляет 43,13 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,50 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 51,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,85 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,07 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,94 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,25 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 30 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабла на 1 копейку: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,24 гривни за один евро. Это стало очередным историческим максимумом курса евро (предыдущий рекорд был достигнут 28 января – 51,23 грн).

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 42,75-43,25 грн/долл. и 50-51,5 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 50-51,5 грн/евро (на наличном рынке).

