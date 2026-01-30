'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,10 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 30 января, подешевел на 5 копеек и составляет 43,00 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также снизился на 5 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,40 гривни, а евро - по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 43,10 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 30 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек. По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабла на 1 копейку. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,24 гривни за один евро. Это стало очередным историческим максимумом курса евро (предыдущий рекорд был достигнут 28 января – 51,23 грн).

Курс доллара к гривне в банках Украины подешевел на 2 копейки и составляет 43,13 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,50 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 51,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,85 гривни за евро.

