Каждый пятый россиянин заявил о потере почти всех сбережений.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 80% россиян признали, что война против Украины лишила их сбережений.

Об этом сообщает Forbes.

Как говорится в материале, 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% признались, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть.

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Треть опрошенных (34%) также рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля возросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение трат в 10%, а 15% респондентов — в 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении трат более чем на 50%.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с февраля стало значительно труднее.

Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

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