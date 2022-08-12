Санкции нарушили торговлю и парализовали автомобилестроение в РФ.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Российская экономика в начале 2022 года начала набирать обороны, однако во втором квартале перешла к сокращению. Согласно заявлениям аналитиков, валовой внутренний продукт впервые за год сократился, упав на 4,7% в годовом исчислении.

"Экономика сбросит четырехлетний рост, вернувшись к показателям 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале, поскольку более мягкая денежно-кредитная политика поддерживает спрос. Тем не менее экономика потеряет еще 2% в 2023 году, так как европейский запрет на энергоносители будет угнетать экспорт", - объяснил российский экономист Александр Исаков.

Помимо этого антироссийские санкции нарушили торговлю в России и парализовало ее автомобилестроение. В то же время сократились потребительские расходы.

Хотя спад в экономике пока не столь стремителен, как первоначально ожидали, центральный банк прогнозирует, что в ближайшие кварталы ситуация лишь усугубится.

"Кризис развивается по очень плавной траектории. В лучшем случае экономика достигнет своего минимума к середине 2023 года", - отметил ведущий экономист по России банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Банк России уже принял меры по сдерживанию потрясений на рынках и курса рубля. Так, был введен контроль за движением капитала, и резко повышены процентные ставки.

Как ранее сообщал УНИАН, в России на 17% снизился спрос граждан на непродовольственные товары. Это яркий пример того, что люди начали экономить на всем, кроме еды.

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