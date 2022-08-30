Кроме того, правительство Польши планирует потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша решила в два раза увеличить военные расходы на следующий год. Страна планирует укрепить свою оборону, а также потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Bloomberg.

Так, в следующем году расходы Польши на армию могут вырасти до 98 млрд злотых. В этом году соответствующие расходы составляют 58 млрд злотых. Кроме того, правительство Польши планирует потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия за рубежом.

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"У нас есть возможность значительно укрепить нашу армию и набрать новых солдат", — сказал Моравецкий.

Также он рассказал об обеспокоенности граждан Польши из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне опасений правительство планирует увеличить численность солдат. Речь идет о более 20 тысячах новых военных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в польскую армию записались более 13 тысяч добровольцев. В Минобороны хотят, чтобы как можно больше людей умели обращаться с оружием.

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