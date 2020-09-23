Глава Комитета Рады по вопросам финансов подчеркнул, что главный тренд - это глобальная детенизация и один закон для всех.

Без выведения экономики из тени невозможно налоговое регулирование и поиск компенсаторов для снижения ставок налогов.

Об этом говорили на форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти".

"Налог на прибыль у нас ниже среднего по Европе, ставка НДС - ни больше ни меньше, налог на доходы, что есть сейчас с учетом ЕСВ - и этот налог меньше чем в среднем по Европе. Но если мы с вами говорим о нашей реальной ситуации, я согласен и неоднократно говорил, что это моя мечта – вывести зарплаты из тени, чтобы выйти в белую, мы должны уменьшить давление на фонд оплаты труда, я делаю для этого все возможное. Но мы с вами должны понимать, что любое налоговое регулирование возможно только когда ты видишь и чувствуешь, что ты регулируешь. Если мы видим, по разным оценкам от 40 до 60%, экономики в тени. Регулировать 40% – это как обогревать космос. Поэтому главный тренд - глобальная детенизация и один закон для всех", - прокомментировал сложность налогового регулирования и поиска компенсаторов для снижения налогов в тенезированной экономике Данило Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во время Форума.

В то же время бизнес опасается отката первых детенизационных инициатив власти. По словам члена наблюдательного совета Украинской рады бизнеса Софии Араслановой, в Верховной раде за год было зарегистрировано 11 законопроектов, которые предлагают отменить программное РРО, фискализацию для всех категорий, фискальный кешбек, при этом не предлагая никакого конструктивного регулирования взамен. "Консолидированная позиция Украинской рады бизнеса и Национальной бизнес коалиции, а это более 100 бизнес ассоциаций в Украине - мы за эффективные механизмы контроля, за фискализацию рисковых отраслей и введение фискального кэшбэка. Сегодня белый бизнес переживает, что вероятные политические дивиденды могут взять верх над здравым смыслом. Поэтому нельзя допустить полной отмены фискализации как таковой и нельзя допустить отмены фискального кэшбэка", - прокомментировала София Арасланова отношение консолидированного бизнеса к вопросам сфер применения РРО.

Глава Комитета акцентировал на том, что есть разные позиции бизнеса, от "отменить все нововведения по РРО и электронному чеку" до "послабления" норм. Дискутируя над этими вопросами, по мнению Гетманцева, стоит помнить, что 2-й и 3-й группе единого налога значительно увеличили лимиты и поле для их деятельности стало значительно шире, поэтому остался риск злоупотребления единым налогом для реализации "контрабандных" товаров.

"Мы просим использовать учет через электронный чек, программное РРО, которое уже работает с 1 августа и работает успешно. Уже более 20 млн.чеков сгенерировано программой и процесс увеличивается, - говорит глава комитета, - Мы заинтересованы в том, чтобы малый бизнес развивался, но мы должны отделить малый бизнес от бизнеса большого, и, если определенный вид деятельности не интересен для фискального учета, мы должны его из-под этого учета вывести", - прокомментировал Данило Гетманцев и акцентировал, что "мы должны определить те виды деятельности, которые не подпадают под РРО, а не наоборот - когда все освобождены, а определяются только те, кто обязан. Это необходимо для того, чтобы уклонение от уплаты налогов не мимикрировало под другие виды деятельности".

"Про любые условия введения РРО и электронного чека для ФОП мы готовы дискутировать, мы готовы внедрять все, но за исключением того, что выхолащивает идею. Когда нам говорят: а давайте мы с вами оставим как сделали, но позволим второй группе до одного миллиона не учитывать свои операции через РРО. Причем, никто не объясняет каким образом мы поймем: где тот миллион заканчивается, а где начинается миллион первая гривна. Это определенные такие трюки, которые использует бизнес, и мы их также понимаем", - резюмировал Гетманцев и призвал всех при обсуждении этого вопроса к откровенности и искренности.

За полную детенизацию выступают и представители аграрного сектора, отмечая, что аграрный бизнес, как и весь остальной сталкивается с той же проблемой – глубокой тенизацией. По словам Михаила Соколова, представителя Всеукраинской аграрной рады, в Украине порядка 40% сельхозземель обрабатываются "в черную". Эти оценки подтверждены разными способами: от космической съемки до сопоставления данных госгеокадастра и налоговой.

"По статистике 2 миллиона тонн подсолнечника падает на нас из космоса. Мы его не производим, но перерабатываем и экспортируем. Представьте себе, что в одном железнодорожном вагоне 60 тонн, а тут 2 миллиона с половиной тонн падает, целыми составами падает", - приводит пример абсурдности вследствие существования теневой экономики Михаил Соколов, добавляя: "Мы ценим те усилия Налогового комитета, которые предприняты по детенизации, в том числе по работе с упрощенной системой налогообложения, фискализацией, РРО, и так же ценим, что налоговый комитет начал рассматривать законопроекты, которые борются с тенью в аграрном секторе".

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Автор: УНИАН