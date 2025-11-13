Странам ЕС не удается преодолеть сопротивление Бельгии по предоставлению Киеву 140 млрд евро репарационного кредита.

В своем выступлении перед Европейским парламентом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые публично изложила различные варианты финансирования военных усилий Украины в ближайшие годы, кроме привлечения замороженных росактивов, пишет Politico.

ЕС может совместно одолжить средства для Украины, если его план передачи замороженных российских активов не будет иметь прогресса, сообщила фон дер Ляйен. Сообщается, что комиссия хотела бы использовать российские государственные активы, хранящиеся в Европе, для поддержки репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Но эта идея встретила сопротивление со стороны Бельгии, что заставило исполнительный орган ЕС изыскивать альтернативы.

Ставки для Бельгии высоки, поскольку она является местом расположения финансовой фирмы Euroclear, которая владеет большей частью замороженных активов, и опасается, что эта инициатива может создать юридические и финансовые риски. Активы были заморожены ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Видео дня

Если план по активам не будет реализован, фон дер Ляйен предложила выпустить общий долг ЕС, который в конечном итоге будет погашен национальными капиталами.

Другой вариант предусматривает поручение каждой стране индивидуально финансировать Украину через свои национальные бюджеты.

Однако оба варианта неприемлемы для стран с высоким уровнем задолженности, таких как Франция и Италия, которые имеют мало средств для финансирования Украины.

Фон дер Ляйен заявила во время пленарного заседания Парламента, что использование замороженных российских активов "является самым эффективным способом поддержки обороны Украины и ее экономики. И самым четким способом дать России понять, что время не на ее стороне".

Ее комментарии Парламента прозвучали на фоне обсуждения этого вопроса министрами финансов ЕС в Брюсселе в четверг. Евросоюз сталкивается с давлением по достижению быстрого соглашения, поскольку ожидается, что у Украины закончатся деньги следующей весной.

Потребности Украины во внешнем финансировании

На прошлом саммите ЕС в октябре Бельгия отказалась поддержать предложение других стран-участников о предоставлении Украине репарационного кредита. Еврокомиссия была вынуждена находить другие варианты покрытия военных потребностей Украины, которые включают общий долг ЕС и двустороннюю грантовую помощь Киеву.

Однако оба эти варианта способны привлечь сравнительно небольшой объем денег, несопоставимый с репарационным кредитом под замороженные росактивы, говорит УНИАН экономист Олег Пендзин. Наиболее реалистичный план, по его мнению, будет включать привлечение средств для Украины сразу из трех этих источников.

Вас также могут заинтересовать новости: