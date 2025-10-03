План фон дер Ляйен о 'стене дронов' врезался в реальность ЕС, - Politico

Фон дер Ляйен предлагает защиту от российских беспилотников, но ЕС спорит о стоимости, эффективности и политических последствиях.

Инициатива Европейской комиссии по созданию так называемой "стены из дронов" - сети радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга ЕС - получила политическую поддержку, но одновременно столкнулась с критикой относительно целесообразности, стоимости и названия проекта, пишет Politico.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план как ответ на растущую угрозу: российские беспилотники уже пересекают границы Польши и Румынии, а подозрительные дроны отслеживают над Данией, Норвегией и Германией. Комиссия предлагает создать "щит" из радаров и ракет-перехватчиков.

Пока страны Балтии и Польша приветствуют инициативу как необходимую меру, государства, расположенные дальше от России, ставят под сомнение ее целесообразность и финансовую логику. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что "идеальной стены для Европы не существует", ведь речь идет о границе длиной около 3 000 километров.

С другой стороны, комиссар обороны Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы, оценивает первоначальный план в примерно 1 миллиард евро и утверждает, что возможности обнаружения можно создать менее чем за год. Он также отметил, что термин "стена" может вводить в заблуждение.

Часть стран опасается, что проект может стать инструментом централизации оборонных решений в Брюсселе. Италия и Греция призвали к тому, чтобы европейские деньги приносили пользу всему блоку, а не только его восточному флангу. Премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил о необходимости "солидарности" с государствами, граничащими с РФ и Украиной.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, по сообщению дипломатов, критиковал план очень резко, что подчеркнуло существующие разногласия на встрече лидеров в Копенгагене.

Технические ограничения

Эксперты отмечают, что борьба с беспилотниками - важная, но далеко не панацея. Депутат ЕП Анна Нойманн заявила, что "стена из дронов не защитит нас от кибератак" и не решит проблем с ПВО, производством боеприпасов или структурами принятия решений.

Аналитик Кристиан Меллинг добавил: "Дроны - это лишь пальцы; если вы хотите победить, вы должны целиться в голову: командование, логистику и производственные мощности".

Несмотря на споры, лидеры ЕС в Копенгагене приняли предложения Комиссии по усилению противодронных возможностей - следовательно, проект, вероятно, будет реализован в той или иной форме. Однако детали относительно сроков, финансирования и технических возможностей остаются неопределенными, и бренд "стены из дронов" уже под вопросом.

Премьер Дании Метте Фредериксен назвала инициативу скорее "Европейской сетью мер против дронов", добавив: "Мне безразлично название, главное, чтобы она работала".

Европейская "стена дронов"

Как сообщал УНИАН, ЕС хочет построить прочный щит для защиты от российских дронов, которые в последнее время регулярно нарушают воздушное пространство соседних с Россией стран. Речь идет о сети детекторов, глушителей сигналов и многоуровневых военных технологий для выявления и перехвата российских беспилотников.

Президент Владимир Зеленский убежден, что приобретенный Украиной опыт в войне сделает наше государство движущей силой в развитии европейской инициативы "стена дронов" с целью борьбы с российскими беспилотниками.

