Большинство российских активов находятся в Бельгии, где по предварительным подсчетам заморозили около 50 миллиардов евро.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС, отмечая, что большинство активов находятся в Бельгии, где по предварительным подсчетам заморозили около 50 миллиардов евро.

Как говорится в материале, Люксембург занимает второе место с 5,5 миллиарда евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией (а также Бельгией – ред.) на их долю приходится более 90% замороженных активов.

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Также Евросоюз мог заморозить до 33,8 миллиарда евро национальных резервов России. "Сейчас эта цифра находится на стадии оценки, поэтому не подлежит цитированию", — отмечается в документе.

Война в Украине и заморозка российских активов:

20 октября Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

По состоянию на 29 октября в США длительная дискуссия относительно будущего замороженных активов РФ. Демократическая партия предлагала финансировать Украину за счет арестованных активов РФ, однако группа республиканцев в Палате Представителей и Сенате США выступили против.

31 октября власти Чехии заявила о намерении конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.

В Офисе президента Украины призвали страны Запада прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

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