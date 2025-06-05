Также страна планирует увеличить военные расходы.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна должна увеличить численность своей армии на 60 тысяч активных военнослужащих, поскольку страны-члены НАТО обязаны увеличить расходы на оборону, чтобы сдержать военную угрозу со стороны РФ. Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра, Германия возьмет на себя второе по величине бремя среди 32 государств-членов НАТО, поскольку союзники договорились о плане перевооружения.

Известно, что министр обороны США Пит Гегсет напомнил о позиции США, согласно которой союзники должны тратить 5% ВВП на свои вооруженные силы, что превышает нынешние 2%, которых некоторые члены пока не достигли.

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В свою очередь Писториус заявил, что крупнейшая экономика Европы возьмет на себя "тяжелую работу", которая будет включать в себя формирование новых военных подразделений и обеспечение их полного оснащения. Отмечается, что сейчас Германия имеет примерно 182 тысячи военных, находящихся на службе.

"Время, когда мы жаловались на недостаточный бюджет прошлых десятилетий, прошло. Сегодня - стартовый сигнал, мы догоняем. Мы начали, и мы ускоряемся, и это срочно, учитывая угрожающую ситуацию", - подчеркнул министр.

В свою очередь Гегсет в комментарии журналистам заявил, что он обеспечит выполнение целевого показателя в 5% "как признание характера угрозы".

"Я здесь для того, чтобы убедиться, что каждая страна НАТО понимает: все должны взяться за работу. Именно жесткая сила является настоящим сдерживающим фактором - и это не могут быть только возможности США", - подчеркнул министр.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также поддержал требования по достижению 5% показателя в течение пяти лет.

"Я знаю, что это нелегко, нам пришлось повысить налоги, сократить бюджет, изменить многие вещи. Но мы также понимаем, что 5% в мирное время - это гораздо меньше, чем 35%, которые Украина платит сейчас во время войны", - отметил он.

Подготовка Европы к возможной войне с РФ

Ранее издание The Guardian писало, что Европа все больше боится, что Трамп оставит ее один на один с Путиным. В то же время один из бывших американских дипломатов призвал европейцев проявить терпение.

Как пишет издание, у Европы не остается другого выбора, как только ждать, что Трамп когда-то введет новые санкции против России.

"Конгрессмены не могут заставить Трампа что-то делать, они могут поддержать его позицию, чтобы сказать, что мы можем принять законопроект о санкциях, чтобы усилить позиции Трампа. Республиканцы в Конгрессе продвигают это не как альтернативу Трампу, а как поддержку его стратегии", - отметил дипломат.

Также сообщалось, что Великобритания и Германия совместно разработают мощное высокоточное оружие, которое будет бить на 2000 км. Сейчас дополнительных подробностей о сроках или бюджете проекта нет.

"В более опасном мире НАТО и европейские союзники едины. Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста - создавая рабочие места, повышая квалификацию и привлекая инвестиции в Великобританию и Германию", - подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Гили.

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