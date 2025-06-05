Иногда бывают случаи, что в гражданской жизни на аналогичных должностях можно зарабатывать заметно больше, чем на службе.

Денежноеобеспечение военных, которые служат в тылу, надо увеличивать. Такое мнение высказал рекрутер Сил беспилотных систем Петр Конопля в интервью для проекта Радио свобода "Донбасс Реалии".

По его мнению, государство должно увеличить денежное обеспечение военных, потому что ему иногда стыдно, что в гражданской жизни можно зарабатывать больше, чем во время службы, например, на тыловой должности.

В частности, он вспомнил, как к нему приходил человек, который имеет жену и двоих детей, зарабатывает на своей гражданской работе 50 тыс. грн. На аналогичной должности, но в подразделении, этот человек зарабатывал бы значительно меньше - 20 тыс. грн.

Видео дня

"Как ему идти - он зарабатывал 50, а сейчас на 20 идти? Считаю, что государству, людям, должно быть стыдно, что военный получает 20 тыс. грн, а охранник в АТБ 25...", - сказал Конопля.

Зарплаты военных в Украине

Зарплата военных зависит от звания, которые они выполняют и места несения службы.

В этом году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ состоит из совокупности из основных выплат, дополнительных выплат и единовременных выплат. Минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20 130 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: