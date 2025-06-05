Актриса откровенно рассказала о своем состоянии.

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко, которая недавно официально развелась с мужем Андреем Фединчиком, но до сих пор не комментирует эту тему, показалась под капельницей.

Она опубликовала фото из медицинского учреждения в своем Instagram. На снимке Наталка сидит в кресле со слезами на глазах, а к ее руке присоединена капельница. Что именно произошло - актриса не отметила.

"Сижу на капельнице, плачу и думаю как актриса: надо посмотреть, как течет слеза и как я выгляжу в состоянии "полный пипец", и делаю вид, что "все ок", чтобы потом сыграть в кино", - подписала кадр Денисенко.

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К слову, ни Наталья, ни Андрей Фединчик, которые поженились в 2017 году, официально не комментируют свой развод. Однако в апреле этого года блогер Богдан Беспалов сообщил, что пара уже не вместе, а позже появились документы, которые это подтверждают. У экс-супругов есть общий сын Андрей.

Напомним, ранее в сети поговаривали, что Наталка Денисенко закрутила новый роман. Также стало известно, что с этим мужчиной актриса неоднократно сотрудничала в кино, ведь он является актером и режиссером.

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