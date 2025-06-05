Егор также признался, что уговаривал экс-колегу остаться в шоу.

Известный украинский актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые высказался о решении Яны Глущенко уйти из популярного юмористического проекта.

Мужчина отметил, что для него это стало неожиданностью. Более того, он пытался уговорить актрису остаться еще на одно выступление, однако Яна все же не изменила свое мнение.

"Это был сюрприз. Она сначала сказала о том, что уходит, и через несколько часов появился пост. Были какие-то намеки. Но я, честно говоря, думал, что это все же какие-то временные мысли, возможно, какие-то обиды. Не знаю, было бы лучше, если бы она нас как-то готовила. Я просил ее остаться на один концерт, где она была указана на афишах. Просил этот последний концерт сделать вместе, где бы мы красиво ее поблагодарили, провели со сцены аплодисментами, пообнимались и дальше продолжили дружить. Но она не захотела и ушла. Было немного обидно и непонятно. Возможно, она себе поставила какую-то конкретную дату, поэтому уговорить, как я понял, у меня не получится. Я немного попробовал, но результата это не дало", - рассказал Егор в интервью для kp.ua.

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Крутоголов добавил, что ему трудно отпускать людей, с которыми он много лет работал вместе. Однако признался, что все еще держит обиду на Яну.

"Я сейчас впервые это комментирую. И, откровенно, немного зол на нее, что она не довела до конца последний концерт. Но я хочу, чтобы она получила то, чего ей не хватает. Может, она хочет раскрыться. Я даже обо всех причинах не знаю. Может, в общем что-то накопилось. Может, она хочет себя проявить как актриса более широкого диапазона", - отметил актер, который все же хочет поддерживать дружеские отношения с экс-коллегой.

К слову, в апреле Яна рассказала, что уходит из "Дизель Шоу". Актриса опубликовала пост в своем Instagram, в котором отметила, что хочет попробовать себя в новых амплуа, поэтому и решилась на этот шаг.

Напомним, ранее звезда "Дизель шоу" отреагировал на внезапный уход Яны Глущенко из шоу.

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