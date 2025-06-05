Супруги показали, как и где праздновали свадьбу.

Известный украинский юморист, ведущий и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский во второй раз женился.

Избранницей артиста стала девушка Елизавета, с которой он познакомился в 2023 году в социальной сети Tinder. На днях влюбленные заключили брак в ЗАГСе, а затем праздновали с гостями на природе. Свадебные кадры опубликовала невеста в своем Instagram.

К слову, Елизавета выбрала длинное белое платье с кружевными рукавами. Дополнила девушка свой образ фатой и нежными букетом. Юморист был в черном костюме и белой рубашке.

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Реакция сети

Друзья и родные поздравили новоиспеченных супругов и написали свои пожелания в сети:

"Поздравляем вас, любимые"

"Вы прекрасны. Будьте в любви всегда"

"Невероятные"

Будьте всегда счастливы, лучшая семья".

Кстати, для юмориста это уже второй брак. Ранее он был женат на девушке по имени Владислава. Но во время пандемии у них начались проблемы в браке, а уже в марте 2024-го пара официально развелась.

Напомним, ранее стало известно, что участница шоу "Холостяк-12" Саша Погорелова вышла замуж.

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