Известный украинский юморист, ведущий и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский во второй раз женился.
Избранницей артиста стала девушка Елизавета, с которой он познакомился в 2023 году в социальной сети Tinder. На днях влюбленные заключили брак в ЗАГСе, а затем праздновали с гостями на природе. Свадебные кадры опубликовала невеста в своем Instagram.
К слову, Елизавета выбрала длинное белое платье с кружевными рукавами. Дополнила девушка свой образ фатой и нежными букетом. Юморист был в черном костюме и белой рубашке.
Реакция сети
Друзья и родные поздравили новоиспеченных супругов и написали свои пожелания в сети:
- "Поздравляем вас, любимые"
- "Вы прекрасны. Будьте в любви всегда"
- "Невероятные"
- Будьте всегда счастливы, лучшая семья".
Кстати, для юмориста это уже второй брак. Ранее он был женат на девушке по имени Владислава. Но во время пандемии у них начались проблемы в браке, а уже в марте 2024-го пара официально развелась.
Напомним, ранее стало известно, что участница шоу "Холостяк-12" Саша Погорелова вышла замуж.