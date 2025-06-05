Исследователи поражены таким открытием, поскольку раньше это казалось невозможным.

Астрономы были поражены, когда открыли чрезвычайно большую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, космической пары, что противоречит существующим теориям формирования планет. Речь идет о звезде TOI-6894, которая находится около в 240 световых годах от Земли в созвездии Льва. Об этом пишет The Independent.

Масса этой звезды составляет лишь пятую часть массы нашего Солнца. Согласно современным моделям, звезды такого размера в основном имеют меньшие планеты, которые похожи на Землю или Марс. Однако планета, которую обнаружили на орбите TOI-6894, по размеру равна Сатурну, второй по величине планете в нашей солнечной системе.

Такое открытие свидетельствует о самой маленькой известной звезде, которая имеет такую большую планету. Поэтому такой диссонанс ставит под сомнение наше понимание того, как формируются планеты вокруг звезд, добавляют в материале.

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"Вопрос о том, как такая маленькая звезда может иметь такую большую планету, является одним из тех, которые поднимает это открытие, и мы еще не имеем на него ответа", - отметил астроном Эдвард Брайант из Университета Варвика в Англии, главный автор исследования, опубликованного в среду в журнале Nature Astronomy.

Отмечается, что планеты за пределами нашей солнечной системы называются экзопланетами. Та планета, вращающаяся вокруг TOI-6894, является газовым гигантом, подобным Сатурну и Юпитеру в нашей солнечной системе, а не скалистой планетой, как Земля.

В The Independent объяснили, что рождение планетной системы начинается с большого облака газа и пыли, которое называют молекулярным облаком и которое под действием собственной гравитации сжимается, образуя центральную звезду.

"В небольших облаках пыли и газа трудно образовать гигантскую планету. Это потому, что для образования гигантской планеты нужно быстро сформировать большое ядро планеты, а затем быстро накопить (аккумулировать) большое количество газа над этим ядром. Но для этого есть только ограниченное время, прежде чем звезда начнет светить и диск быстро исчезнет. Мы считаем, что в малых звездах просто не хватает массы, чтобы образовать гигантскую планету достаточно быстро, прежде чем диск исчезнет", - отметил ученый-экзопланетолог и соавтор исследования Винсент Ван Эйлен из Лаборатории космических наук Мулларда Университетского колледжа Лондона.

Стоит отметить, что ни одна известная планета не является больше своей звезды, также это касается и этого случая. Диаметр Солнца в 10 раз больше диаметра самой большой планеты нашей Солнечной системы, а именно Юпитера. В то же время диаметр TOI-6894 лишь в 2,5 раза больше диаметра единственной известной планеты.

Поэтому звезда является красным карликом - наименьшим типом обычной звезды и самым известным видом в галактике Млечный Путь.

"Учитывая то, что эти звезды очень распространены, в галактике может быть гораздо больше гигантских планет, чем мы думали", - добавил Брайант.

В свою очередь Эйлен подчеркнул:

"Эти открытия свидетельствуют о том, что даже самые маленькие звезды во Вселенной в некоторых случаях могут образовывать очень большие планеты. Это заставляет нас пересмотреть некоторые наши модели образования планет".

Сейчас ученые надеются, что смогут лучше понять состав планеты благодаря своим наблюдениям, которые должны состояться в следующем году с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

"Мы ожидаем, что она имеет массивное ядро, окруженное газовой оболочкой, состоящей преимущественно из водорода и гелия", - сказал Брайант.

Другие исследования о космосе

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В то же время NASA наконец раскрыло тайну, почему разрушилась атмосфера Марса. Оказалось, что распыление было основным фактором потери атмосферы в ранние годы Марса, когда молодое Солнце было гораздо активнее. Такое исследование помогает заполнить большой пробел в научном понимании трансформации Марса из некогда обитаемой планеты в холодный, сухой мир, который наблюдается сегодня.

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