В Киевской области и в столице, в частности, пятница пройдет с кратковременными дождями. Кроме того, 6 июня стоит ожидать небольшой облачности.
"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 26-31°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.
Всеми известный синоптик Наталья Диденко отмечает, что украинская столица в течение пятницы будет находиться на границе атмосферного фронта.
"В Киеве в пятницу температура воздуха достигнет +28, +29 градусов. Есть вероятность кратковременного грозового дождя", - пишет она в Telegram.
Погода в Украине - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что в большинстве украинских областей пятница, 6 июня, пройдет без осадков. Но о потенциальном появлении кратковременных дождей или грозы - всегда нужно помнить.
Но это касается только западных областей и севера Украины. Другие регионы нашей страны ожидает сухая солнечная погода. Но с понедельника нужно ожидать изменений.