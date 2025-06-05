Прогноз погоды на пятницу, 6 июня 2025 года.

В Киевской области и в столице, в частности, пятница пройдет с кратковременными дождями. Кроме того, 6 июня стоит ожидать небольшой облачности.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 26-31°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Всеми известный синоптик Наталья Диденко отмечает, что украинская столица в течение пятницы будет находиться на границе атмосферного фронта.

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"В Киеве в пятницу температура воздуха достигнет +28, +29 градусов. Есть вероятность кратковременного грозового дождя", - пишет она в Telegram.

Погода в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в большинстве украинских областей пятница, 6 июня, пройдет без осадков. Но о потенциальном появлении кратковременных дождей или грозы - всегда нужно помнить.

Но это касается только западных областей и севера Украины. Другие регионы нашей страны ожидает сухая солнечная погода. Но с понедельника нужно ожидать изменений.

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