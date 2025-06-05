Такой элемент гардероба нужно уметь правильно сочетать.

В 2025-м году на модный Олимп снова взошли тренды 90-х - джинсы mom, грубая "тяжелая" обувь, объемные силуэты и микс стилей, все это "хорошо забытое старое" получает новую жизнь. Отдельные элементы гардероба особенно в фаворе - например, жилеты разных цветов и фасонов. Узнайте, как носить жилет летом, чтобы не выглядеть скучно.

Какие жилеты в моде 2025 - сезон весна-лето

Модные жилеты 2025, в которых вам не будет жарко - это, в основном, трикотажные модели. Можно выбрать укороченный вариант с узкими лацканами и клетчатым узором, сочетая его с брюками и кроп-топом. Если хочется чего-то длиннее, то остановите свой выбор на пиджачном крое oversize - такой жилет стилизуйте под рубашку, брюки из хлопка или льна и туфли-лодочки.

В сезоне весна-лето текущего года преобладают или ультракороткие фасоны, или удлиненные модели. Расцветка может быть любой - от нежных пастельных тонов до кислотных "кричащих" оттенков. Тем, кто не боится экспериментов, дизайнеры предлагают даже жилеты-корсеты или атласные облегчающие. Такой элемент гардероба позволит создать дерзкий и провокационный образ, особенно в сочетании с облегающими юбками, джинсами-скинни, босоножками на высоком каблуке и массивными украшениями.

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Как носить трикотажный жилет укороченного кроя

Строгий жилет из костюмной ткани - полиэстера и вискозы - не единственный вариант модного образа. Для того чтобы выглядеть стильно, черный или серый укороченный жилет достаточно стилизовать с брюками или юбкой любой длины, добавив золотые или серебряные украшения. Однако пиджачный жилет в полоску, как классический элемент офисного стиля - это далеко не все.

Укороченные жилеты пастельных оттенков отлично смотрятся на фигуре как кроп-топы. Также их можно надеть поверх легкого хлопкового или трикотажного платья - это поможет визуально сузить силуэт, подчеркнуть линию талии и сбалансировать параметры фигуры. Особенно эффектно выглядит укороченный жилет в сочетании с длинным пиджаком. Если дополнить образ юбкой "карандаш", лодочками на каблуке и массивными украшениями, будете выглядеть дорого.

С чем сочетать жилет удлиненного кроя

Вам точно удастся создать модный look, если вы изначально купите костюм - жилет и шорты или жилет и юбку из одной и той же ткани, одного и того же цвета. Тогда ничего придумывать не придется - готовый образ останется только дополнить украшениями и подобрать обувь. Это один из вариантов, как носить жилет с рубашкой - под такой костюм можно смело надеть хлопковую рубашку или кроп топ.

Если у вас в гардеробе есть строгий удлиненный жилет, попробуйте сочетать его с мини-юбкой и топом или коротким платьем "футляр". Чтобы завершить образ и придать ему дерзости, сделайте финальный акцент - наденьте грубые высокие ботинки или сапоги.

Жилет до середины бедра прекрасно сочетается с мини-юбками и короткими шортами, также хорошо выглядит с юбками-макси и джинсами. Все зависит от стиля, которого вы придерживаетесь - если хочется создать более романтичный look, выбирайте светлые и "летящие" ткани, а строгий стиль требует темных оттенков и более плотных текстур.

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