Это увлекательный вызов вашей внимательности.

Оптические иллюзии – это изображения, которые "запутывают" ваш мозг, и заставляют проявить недюжинную концентрацию, чтобы обнаружить замаскированные детали. Они тренируют навыки наблюдения, улучшая внимание, зрительную память и когнитивные способности.

В новой увлекательной и веселой головоломке от УНИАН вам необходимо за 7 секунд найти шляпу на картинке с нарисованными петушками. Вам придется очень постараться, чтобы справиться с заданием – оно действительно не из легких.

На картинке нарисованы множество петухов, которые смотрят на вас. У всех из них красивые красные гребешки, однако один решил выделиться из толпы, надев шляпу. И вам за 7 секунд нужно найти этого "оригинала". Задание кажется легким, однако это только на первый взгляд.

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Дело усложняется тем, что и шляпа, и гребешки петухов – одного цвета, так что вам понадобится вся внимательность, чтобы справиться с заданием.

Такие головоломки - отличный способ дать вашему мозгу быструю и веселую тренировку. Так что проверьте свои силы.

Если вам удалось быстро найти хитро спрятанную шляпу, поздравляем - ваше острое зрение и внимание к деталям достойны восхищения.

Если же вам не удалось справиться с заданием, посмотрите на разгадку ниже.

Хотите больше интересных головломок? Попробуйте найти число 8 за 8 секунд, или постарайтесь разыскать расческу в куче потерянных вещей.

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