Названы самые выгодные Android-смартфоны лета 2025 года: от бюджетных до топов

Самый выгодный для приобретения флагман продает Nubia. В бюджетном сегменте лидируют устройства OPPO и Realme.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги Android-смартфонов с наилучшим сочетанием цены и мощности по состоянию на конец мая 2025 года. Традиционно были составлены рейтинги в нескольких ценовых категориях.

В самой бюджетной категории, до 999 юаней (~140 долларов), лидером стал Oppo K12s 5G. Аппаратная платформа устройства включает чип Snapdragon 6 Gen 4 и 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4x и аккумулятор 7000 мАч. На втором месте идет Realme Neo7x, а на третьем – iQOO Z10x.

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Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются по цене от 999 до 1999 юаней (~280 долларов). В первой тройке устройства Realme, причем все на базе разных SoC: Dimensity 9300, Dimensity 8400 Max и Snapdragon 8 Gen 3. Самый же выгодный смартфон – Realme Neo 7 в конфигурации 12+256 ГБ.

OnePlus Ace 5 Extreme Edition возглавил топ самых эффективных смартфонов в категории 2000-2999 юаней (~420 долларов). Новинка получила топовый чип Mediatek Dimensity 9400+, мощное охлаждение и аккумулятор 6700 мАч. iQOO Neo 10 Pro и Realme GT7 Pro замыкают тройку.

В рейтинге устройств до 3999 юаней (~555 долларов) лидирует Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite Leading Edition, OLED-экраном 144 Гц и батарейкой 7200 мАч. Сразу за ним – OPPO Find X8. На третьем месте оказался vivo X200.

В самой дорогой категории (555 долларов и выше) первое место занимает ZTE nubia Z70S Ultra, который получил самое мощное железо, топовый набор камер и "плоский" дизайн. На втором и третьем местах – Asus ROG Phone 9 и iQOO Neo 10 Pro Plus.

Как УНИАн уже рассказывал, с 20 июня в Европе начнут действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Самые продаваемые смартфоны в Европе в 2025 году состоят исключительно из iPhone и Samsung, следует из отчета Counterpoint Research. Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

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