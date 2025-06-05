Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.

Председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о новом подозрении в недекларировании имущества.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в Telegram, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о:

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6 квартирах в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении, добавили в НАБУ.

Обращается внимание, что глава АМКУ уже является подозреваемым в незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

Что еще известно о Кириленко

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года НАБУ и САП сообщили Кириленко о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Как сообщалось, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь шла о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

доме под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМԜ Х3.

Как отметили в НАБУ, кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

28 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в виде залога в размере более 30 миллионов гривен.

Ему также установили обязанности: прибывать по требованию к прокурору, суду; сообщать об изменении места жительства; носить электронный браслет; сдать загранпаспорт; не отлучаться из Киева; воздерживаться от общения со свидетелями.

Вчера стало известно, что Кириленко уменьшили залог до 25 млн гривен, но не разрешили выезжать за границу. В частности такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 июня, частично удовлетворив ходатайство адвоката подозреваемого. Перед этим адвокат Павла Кириленко Владимир Лысенко подал ходатайство об изменении меры пресечения - уменьшение размера залога с 30 миллионов гривен до трех миллионов и возвращение чиновнику загранпаспорта для выезда за границу в служебные командировки.

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