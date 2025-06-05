Музыкант уже не впервые выражает свою поддержку украинцам.

Известная американская рок-группа Imagine Dragons, которая недавно выступила в Италии в рамках своего международного тура и поддержала украинцев, продолжает выступать в Европе и демонстрировать свою позицию. На этот раз лидер коллектива Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины в Эстонии.

Во время исполнения песни "It's Time" в Таллинне певец взял желто-синий флаг из толпы и поднял его вверх. Таким образом, музыкант в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Что известно о Imagine Dragons и их позиции относительно войны

Группа получила много престижных наград за свои песни, в частности, трижды "American Music Award", пять раз "Billboard Music Awards", одну награду "Грэмми" и одну "World Music Award". Самые известные композиции Imagine Dragons - это "Believer", "Bones", "Rise Up" и многие другие.

Участники коллектива неоднократно поддерживали украинцев, а во время своих выступлений по всему миру призывают прекратить войну в Украине и помогают собирать средства для нашей страны.

Напомним, ранее группа Imagine Dragons записала обращение к пассажирам специального украинского самолета.

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