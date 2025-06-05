Накануне российский диктатор в телефонном разговоре пожаловался президенту США на украинскую операцию "Паутина", в результате которой Россия потеряла десятки самолетов стратегической авиации. В Министерстве иностранных дел Украины призвали Путина "прекратить ныть". Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
"В ответ на жалобы российского диктатора, подчеркиваем, что в России снова путают причину и последствия, черное и белое", - говорится в заявлении.
Как отмечают дипломаты, Генеральная Ассамблея ООН официально, в ряде резолюций, признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию против Украины вопреки статье 2 (п. 4) Устава ООН.
Вместе с тем, международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН.
"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и общин, для убийства наших детей, гражданских и военных", - отмечается в заявлении.
Также в МИД отмечают, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями.
"Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина - страна, которая защищается от агрессии. Поэтому российские удары являются по определению актами агрессии и террора, а украинские - актами самозащиты", - подчеркивается в заявлении.
Как обращают внимание дипломаты, Россия наносит удары в основном по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.
"Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и взамен согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну", - отмечается в заявлении.
Операция "Паутина"
Как сообщал УНИАН, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную специальную операцию "Паутина", подготовка к которой длилась более полутора лет. Во время реализации этой операции дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Эти самолеты базировались на четырех аэродромах.
Позже во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин пообещал отомстить за украинскую атаку на российские аэродромы.
По данным СМИ, Россия готовит серьезный ответный удар по Украине после масштабной атаки дронов по российским авиабазам.