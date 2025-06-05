Украинские дипломаты призывают российского диктатора согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня и отказаться от нереалистичных ультиматумов.

Накануне российский диктатор в телефонном разговоре пожаловался президенту США на украинскую операцию "Паутина", в результате которой Россия потеряла десятки самолетов стратегической авиации. В Министерстве иностранных дел Украины призвали Путина "прекратить ныть". Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"В ответ на жалобы российского диктатора, подчеркиваем, что в России снова путают причину и последствия, черное и белое", - говорится в заявлении.

Как отмечают дипломаты, Генеральная Ассамблея ООН официально, в ряде резолюций, признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию против Украины вопреки статье 2 (п. 4) Устава ООН.

Видео дня

Вместе с тем, международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН.

"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и общин, для убийства наших детей, гражданских и военных", - отмечается в заявлении.

Также в МИД отмечают, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями.

"Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина - страна, которая защищается от агрессии. Поэтому российские удары являются по определению актами агрессии и террора, а украинские - актами самозащиты", - подчеркивается в заявлении.

Как обращают внимание дипломаты, Россия наносит удары в основном по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.

"Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и взамен согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну", - отмечается в заявлении.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную специальную операцию "Паутина", подготовка к которой длилась более полутора лет. Во время реализации этой операции дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Эти самолеты базировались на четырех аэродромах.

Позже во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин пообещал отомстить за украинскую атаку на российские аэродромы.

По данным СМИ, Россия готовит серьезный ответный удар по Украине после масштабной атаки дронов по российским авиабазам.

Вас также могут заинтересовать новости: